L'ex centrocampista del Palermo, Francesco De Rose, dopo la esperienza non particolarmente positiva con il Catania, riparte dalla Promozione. Ufficiale infatti il suo passaggio alla Soccer Montalto, club che milita nella sesta serie calabrese.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"La Soccer Montalto mette a segno un colpo di assoluto prestigio e porta in rossoblù Francesco “Ciccio” De Rose, centrocampista classe 1987 e cosentino DOC, pronto a mettere esperienza, personalità e carisma al servizio della squadra nel prossimo campionato di Promozione. Una carriera lunga, importante e costruita sui campi di tutta Italia, sempre con una caratteristica ben precisa: vincere attraverso il lavoro e il sacrificio. De Rose ha vestito maglie prestigiose come quelle di Cosenza, Reggina, Lecce, Barletta, Matera, Casertana, Südtirol, Palermo, Cesena e Catania, confrontandosi con categorie e piazze di grande prestigio. Con la Reggina e con il Palermo ha scritto due delle pagine più importanti della propria carriera, conquistando da capitano due promozioni in Serie B. Un riconoscimento che racconta perfettamente il suo peso all’interno dello spogliatoio e la capacità di assumersi responsabilità nei momenti che contano. I numeri sono quelli di un’autentica carriera da protagonista: 625 presenze e 16 reti, con un percorso costruito attraverso continuità, professionalità e una straordinaria capacità di mettersi al servizio della squadra. Centrocampista di grande esperienza, De Rose ha fatto del sacrificio la propria cifra distintiva. Un giocatore capace di dare equilibrio, personalità e carattere alla squadra, diventato negli anni celebre anche per i suoi proverbiali “polpacci”, simbolo di una condizione fisica e di una dedizione al lavoro che lo hanno accompagnato per tutta la carriera. Ma questo non è un arrivo come gli altri. Francesco De Rose è cosentino, e quei colori rossoblù li conosce e li sente sulla pelle. Dopo aver vestito la maglia del Cosenza tra Lega Pro e Serie D, oggi sceglie di tornare a difendere il rossoblù in una nuova veste, sposando il progetto della Soccer Montalto. Un’esperienza immensa al servizio di un progetto ambizioso. Un uomo abituato a vincere, a lottare e a non tirarsi mai indietro. Ciccio è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera. Questa volta, ancora più vicino a casa. Benvenuto alla Soccer Montalto, Ciccio".