Evacuo: “L’Avellino mi ha cambiato la vita, ora la B. Il Palermo ai playoff…”

"È stata una scelta maturata con serenità, ho dato tutto togliendomi tante soddisfazioni come il record di gol e le vittorie dei campionati. Avrei continuato volentieri ma dal punto di vista mentale ho capito che era il momento giusto per smettere". Lo ha detto Felice Evacuo , intervistato ai microfoni di "TuttoC.com". L'attaccante classe 1982, che ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo dopo l'addio alla Juve Stabia , ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera. Ma non solo...

"Chiudo indossando la maglia della Juve Stabia? È stata la prima volta che non ho lottato per il primato. Dopo Catanzaro sapevo che ruolo avrei avuto, dal punto di vista personale non è stato un campionato esaltante. Non abbiamo mai trovato continuità, purtroppo alla fine questo ci ha penalizzato e se non ci riesci è normale perdere distanza con le prime. È stata una stagione mediocre, si poteva fare di più. Catanzaro? Un buon percorso dal punto di vista personale. A gennaio la squadra si è rinforzata nel modo giusto, peccato per come sia finita. I playoff sono così, si gioca sul filo del rasoio", le sue parole.