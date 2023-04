Euro 2032, Palermo esclusa dalla Figc: sopralluogo del Comune al “Barbera”

Nelle ultime settimane ha fatto scalpore l'esclusione dello stadio "Renzo Barbera" dai dieci impianti selezionati dalla FIGC per ospitare gli Europei 2032. L'Italia si è ufficialmente candidata per osptare la manifestazione con la concorrenza della Turchia. Diverse le polemiche per la mancata presenza dello stadio palermitano, che è stato ufficiosamente inserito come "più uno", come sottolineato dal ministro dello sport Andrea Abodi.