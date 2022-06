Entella, Volpe: “Palermo? Noi ad un passo dal colpaccio. Il Padova può ribaltarla”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Virtus Entella in vista della finale playoff fra Palermo e Padova

"A Palermo può succedere qualunque cosa e il Padova ha tutti i mezzi per ribaltare il risultato dell'andata, pur contro un avversario che ha certezze e il sostegno di 35 mila persone sugli spalti". Lo ha detto Gennaro Volpe, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Il tecnico della Virtus Entella, che ha affrontato proprio la squadra di Silvio Baldini nel secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, ha detto la sua in vista della finale di ritorno fra Palermo e Padova, in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera".

"Quella di domenica sarà una partita lunghissima e aperta nella quale in qualsiasi frangente può capitare l'episodio che cambia il quadro della situazione. Il Palermo ha un piccolo vantaggio potendo contare su due risultati su tre, ma che non garantisce comunque nulla. Una singola gara vive di momenti e nel nostro caso nel primo tempo al Barbera, finito a reti bianche, i siciliani avevano fatto qualcosa in più, colpendo anche due legni, ma abbiamo saputo soffrire e, anche con un po' di fortuna, siamo rimasti in partita. La ripresa? Sono stati importanti i cambi e la nostra rete aveva cambiato completamente l'incontro, rimettendo tutto in discussione in chiave qualificazione. Abbiamo poi raddoppiato e siamo arrivati a un passo dal colpaccio, ma poi la rete loro, nata da una rimessa laterale con la difesa schierata, ha fatto crollare il castello, in un match giocato come era stato preparato e in cui, come sempre, decidono gli episodi", le sue parole.

LA RICETTA -"Serviranno calma, pazienza e tanta lucidità per sapere leggere le due varie fasi. Il Padova può poi contare sulle giocate dei singoli e su cambi importanti che possono mutare l'inerzia del match e in una finale questo elemento diventa fondamentale, fermo restando che la squadra siciliana ha una sua identità e organizzazione e ha dimostrato il proprio valore anche nel primo atto della finale all'Euganeo. Il Padova non ha fatto la sua migliore partita, ma la rete subita in quel modo all'inizio poteva tagliare le gambe, a maggiore motivo contro un avversario che sa fare male di rimessa e in una gara dal peso enorme. Poi i biancoscudati hanno avuto una buona reazione e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ribadisco che è ancora tutto aperto. La difesa del Palermo? Pur potendo contare su buoni sincronismi, i rosanero difendono piuttosto alti, con l'indole a giocare sull'uomo e questo lascia spazi e profondità per cui diventano importanti la bravura e la velocità nel muovere palla, soprattutto a centrocampo. Per vincere, oltre alle qualità tecniche e tattiche, servono pure testa e cuore", ha concluso Volpe