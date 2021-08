Enna-Palermo 1-1, rosanero da rivedere: applausi per Caronia, Lancini salva i suoi

Il Palermo di Giacomo Filippi non va oltre il pari nella sfida contro l'Enna, prestazione da rivedere per i rosanero per nulla perfetti in zona difensiva

Altro test amichevole per il Palermo che nel pomeriggio ha affrontato in trasferta l'Enna. I rosanero hanno dimostrato di avere tanta voglia, una delle pecche di questa gara è stata la concentrazione che forse non è stata sempre alta. Nel primo tempo gli uomini di Filippi hanno creato davvero poco sotto il profilo delle occasioni da rete, la ripresa è stata senza dubbio più propositiva. Sugli scudi il solito Francesco De Rose che si è preso le chiavi del centrocampo, prestazione negativa per Marong autore di un paio di errori difensivi davvero evitabili. Proprio su un errore del difensore gambiano è arrivato il vantaggio della compagine ennese che al 7' trova il gol con Caronia che sfrutta un disimpegno errato dell'ex Parmonval e trafigge Pelagotti con un mancino in diagonale dall'interno dell'area di rigore. Il pari del Palermo porta la firma di Edoardo Lancini che al 48' insacca di testa a porta sguarnita su assist dalla destra proprio di Marong che in qualche modo prova a rifarsi. Un pari che non soddisfa il Palermo che dovrà evidentemente migliorare sotto l'aspetto psicofisico in vista dei prossimi impegni ufficiali,