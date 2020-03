Emergenza Coronavirus, Pergolizzi: “Bisogna essere forti, sarà una prova di maturità. La squadra…”

“Siamo molto preoccupati perché la salute viene prima di ogni cosa”.

Parola di Rosario Pergolizzi. Il tecnico del Palermo, intervistato ai microfoni del sito ufficiale rosanero, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di ognuno di noi. Per questo motivo, in considerazione delle misure di prevenzione disposte dalle autorità di Governo, il Palermo nei giorni scorsi ha deciso di sospendere momentaneamente gli allenamenti.

“Viviamo alla giornata con la massima attenzione e ci auguriamo che la situazione generale possa al più presto tornare nella norma. Il contagio di calciatori della Serie A, ai quali va la nostra solidarietà, è la prova che tutti, anche in condizioni di estrema cautela, siamo potenzialmente esposti al virus. Non è facile, soprattutto per i più giovani, ma bisogna affrontare la situazione senza ansia osservando tutte le disposizioni ricevute dal Governo e, noi in particolare, dalla nostra Società, che anche in questa occasione ha dimostrato tutta la propria solidità ed organizzazione”, sono state le sue parole.

“Abbiamo un gruppo con una forte cultura del lavoro e dobbiamo dare il massimo anche proseguendo la preparazione tra le mura di casa. Molti dei nostri ragazzi sono lontani dai propri affetti, anche il sottoscritto ha la famiglia ad Ascoli Piceno, non è facile ma bisogna essere forti con la testa e vivere questo periodo come una prova di maturità. Spero che il momento più difficile sia già alle spalle adesso è necessario andare avanti mantenendo la calma e senza azzardare previsioni di alcun tipo. Quando avremo la certezza che tutto ciò sia finito finalmente potremo tornare a parlare anche di calcio”, ha concluso Pergolizzi.