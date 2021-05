E’ morto Tarcisio Burgnich, ex Palermo e “Roccia” della Grande Inter: il cordoglio del club rosanero

Il calcio piange la scomparsa di Tarcisio Burgnich.

Il difensore della Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti, campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la Nazionale azzurra, ha vestito anche la maglia del Palermo prima di approdare in quel di Milano. Era la stagione 1961-1962. La “Roccia” si è spento questa notte all’età di 82 anni in Versilia, dove viveva da molti anni, dopo una lunga malattia.

Moltissimi sono i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dopo la notizia, tra cui quelli del club rosanero.

“Nel 61-62 dalla Juventus arrivò a Palermo Tarcisio Burgnich. Fece un solo gol: contro la Juventus, a Torino in una storica vittoria rosanero per 2-4. Alla fine quell’anno in serie A il Palermo arrivò ottavo, la Juve dodicesima. E Tarcisio rimase per sempre nei ricordi della nostra città. Oggi se n’è andato, ma non se ne andrà mai. A Burgnich il ricordo affettuoso di tutto il Palermo FC”.