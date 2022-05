Ds Virtus Entella: “Padova e Reggiana? C’è altra big. Chi vince tra noi e Palermo…”

L'intervista esclusiva concessa da Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, alla redazione di Mediagol.it

Polo dirigenziale dell'area tecnica della Virtus Entella dal 2008 , il direttore sportivo del club ligure, Matteo Superbi, ha illustrato il percorso della formazione allenata dal tecnico, Gennaro Volpe in stagione e nei playoff di Serie C in corso di svolgimento, in cui la compagine di Chiavari affronterà il Palermo guidato da Silvio Baldini nel doppio confronto valido per il secondo turno Nazionale degli spareggi promozione di Lega Pro. Il manager classe 1969, nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, s è espresso anche in merito alle potenziali formazioni favorite nella corsa alla conquista dell'ultimo posto utile per il salto di categoria.

"Reggiana e Padova sono a detta di molti addetti ai lavori le corazzate favorite alla vittoria finale dei playoff? Nominare solo queste due squadre potrebbe essere riduttivo. C'è anche il Catanzaro, una squadra che ha tanti ricambi e non la vedo assolutamente inferiore alle altre. Vedremo chi la spunterà dal confronto tra Palermo ed Entella, perché entrambe possono dare fastidio alle altre. Sono un po' più favorite le squadre arrivate seconde in classifica nella regular season perché hanno recuperato le forze ed hanno potuto studiare le proprie avversarie nel frattempo. Non scordiamoci anche che iniziando dopo non bisogna nemmeno preoccuparsi degli squalificati per somma di ammonizioni. Penso che tutti questi vantaggi se li meritino, d'altronde hanno fatto così bene in campionato. Catanzaro, Padova e Reggiana io le metto tra le favorite allo stesso livello per questi motivi. Poi le partite dei playoff si giocano e si vivono, sono cariche di adrenalina ed entusiasmo. Sono convinto che la sorpresa di questi playoff possa essere proprio la vincitrice del confronto tra Virtus Entella e Palermo. Cosa ci fa Baldini in Serie C? Lui è arrivato ad allenare e molto bene anche in Serie A. Alle volte i tecnici fanno questo percorso discendente in modo inspiegabile, almeno da un punto di vista delle categorie. Io l'ho avuto per due anni e quando ho la possibilità sono felice di mandare in prestito qualche giocatore nelle formazioni allenate da Silvio perché so che ha una certa cultura del lavoro ed insegna a non mollare mai, correre ed essere tenaci. Una bella palestra, morale e calcistica, per un giovane prospetto, perché Baldini riesce a trasmettere subito cosa vuol dire fare il professionista nell'era moderna. Questa è sempre stata la sua filosofia. Le carriere degli allenatori sono legate a periodi ed a contingenze particolari . Baldini ha allenato piazze importanti come Empoli, Palermo, Lecce e Catania. Avere a disposizione un tecnico del genere è sicuramente un valore aggiunto indiscusso"