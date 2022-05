Ds Virtus Entella-Mediagol: “Tutto sulla sfida col Palermo. Noi da temere perché…”

L'intervista esclusiva concessa da Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, alla redazione di Mediagol.it

"L'atmosfera che si respira a Chiavari in vista di Virtus Entella-Palermo? Sicuramente c'è grande attesa. La vittoria ottenuta in dieci uomini contro il Foggia ha riacceso tanto entusiasmo attorno alla nostra squadra. L'impegno che andremo ad affrontare sarà molto difficile e lo sappiamo. Il Palermo è un'ottima squadra ed allenata bene da un grande tecnico come Silvio Baldini con cui ho lavorato da calciatore per circa due anni e quindi so come lavora e come prepara il proprio gruppo in prossimità di sfide così delicate. Delle ventotto squadre che avevano iniziato il minitorneo dei playoff siamo rimasti e in otto e quelle ancora in lizza sono formazioni assolutamente di grande livello. Che stagione è stata la nostra? Per noi è stata un'annata cominciata in maniera difficile. La retrocessione dalla Serie B arrivata l'anno precedente è stata tra le più brutte mai subite, più pesante da metabolizzare rispetto ad altre stagioni in passato. Abbiamo considerato questa stagione come un 'anno zero'. Abbiamo ringiovanito e riformato un gruppo che magari avremmo dovuto cambiare prima, visti i risultati precedentemente ottenuti. Siamo partiti con una nuova gestione ed organizzazione lavorativa, pantando su un allenatore che è stato simbolo del club da giocatore, uomo di grande spirito ed attaccamento che ha compiuto l'intero percorso facendo la trafila dalle giovanili. Di concerto con il presidente, abbiamo deciso di dare questa grande opportunità a Gennaro Volpe. Si tratta della sua prima esperienza da allenatore. C'è stata una crescita sia della squadra sia del gruppo da un punto di vista tecnico. Questo miglioramento è stato costante. Dopo aver pagato un po' all'inizio di stagione, nel girone di ritorno c'è stato sicuramente un miglioramento anche se sono mancati alcuni risultati fuori casa. Penso soprattutto alla partita col Cesena in cui anche un pareggio ci avrebbe fatti salire al terzo posto. Abbiamo totalizzato ben trentacinque punti nella seconda metà del campionato e siamo soddisfatti del rendimento complessivo di questa squadra. Logicamente, l'appetito vien mangiando! Per cui le partite come i playoff accendono sempre grande entusiasmo e noi andiamo avanti cercando di fare ancora qualcosa in più sapendo che troveremo sulla nostra strada squadre sempre più attrezzate sia da un punto di vista tecnico che tattico. Ci sarà bisogno di prestazioni eccellenti per arrivare in fondo. Cosa deve temere il Palermo della Virtus Entella? Sicuramente in casa abbiamo sempre fatto prestazioni molto importanti e di questo ne sarà perfettamente consapevole mister Baldini. Il motivo? Vuoi un po' per la superficie sintetica del terreno di gioco ed un po' per il trattamento e la cura che ci mettiamo prima di ogni partita. Abbiamo sempre sentito molto calore da parte del nostro pubblico che ci ha portato ad avere sempre più convinzione e fame di punti. In cosa può migliorare l'Entella? Fuori casa possiamo e dobbiamo fare meglio, non tanto come prestazioni perché a Foggia abbiamo giocato bene ma a livello di concretizzare le occasioni create. Cesena è stata proprio l'emblema in cui si erano creati anche i presupposti per vincerla. Col Foggia avremmo potuto almeno pareggiare all'andata. Questi sono i pro ed i contro nel cammino dell'Entella durante la stagione"