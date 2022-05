Ds Virtus Entella: “Brunori? Ho provato a comprarlo per due anni, ma la Juventus…”

L'intervista esclusiva concessa da Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, alla redazione di Mediagol.it

Da dirigente esperto e competente, il direttore sportivo della Virtus Entella, Matteo Superbi, aveva già captato in tempi non sospetti potenzialità e talento del bomber del Palermo, Matteo Brunori. Sulle orme dell'italobrasiliano fin dagli albori della sua carriera, il dirigente del club ligure riuscì a portare l'attaccante a Chiavari con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus nella stagione 2020-2021 in Serie B . Parentesi non fortunata per il numero nove di Baldini, trentuno presenze e tre reti, così come per la Virtus Entella che non ha centrato la permanenza in categoria. Superbi si sofferma sulle qualità del capocannoniere del girone C di Lega Pro , ben venticinque gol in regular season, alla vigilia del match d'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff tra la formazione di Volpe e la squadra rosanero. Di seguito le dichiarazioni del manager della società ligure nel corsoi dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

"Se mi aspettavo il rendimento eccellente da prima punta con la maglia del Palermo da parte dell'ex Matteo Brunori? Io su di lui ho sempre creduto moltissimo, sin dai tempi della Serie D con il Villabiagio. Noi abbiamo sempre fatto operazioni lungimiranti dalla Serie D in cui certe volte si è molto fortunati, vedi il trasferimento a Chiavari di quest'anno di Merkaj. Avevo provato a comprare Brunori per due anni di fila, poi lo acquistò la Juventus per cifre decisamente superiori a quelle offerte da noi. L'anno in cui siamo riusciti ad ottenerlo, quantomeno in prestito con diritto di riscatto, non è stato sicuramente fortunato, né per lui né per tutta la squadra. Quando ti capitano quelle annate lì, un giocatore si sente coinvolto nella spirale negativa. Ricordo due pali colpiti in casa nella partita contro il Frosinone da parte dell'italobrasiliano. Matteo ha delle ottime qualità per fare l'attaccante di grande livello di Serie C e penso possa disputare nuovamente anche la Serie B. Mi aspettavo un exploit da parte sua ma sinceramente non pensavo arrivasse a realizzare addirittura venticinque reti! Che fosse da almeno da quindici gol lo avrei garantito al Palermo. Quest'anno è esploso, può anche darsi che la parentesi negativa dell'anno scorso gli sia servita per tirar fuori una rabbia superiore. Sono contento per lui, un bravo giocatore ed un grandissimo ragazzo. Samuele Massolo è stato tanti anni con noi e anche per lui sono felice. Si è comportato benissimo anche quando giocava poco, per cui è davvero un gran professionista. Se in futuro otterrà le soddisfazioni calcistiche che merita sarei più che contento perché ha dimostrato notevoli qualità tecniche e umane".