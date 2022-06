Ds Trento: “Al Barbera grande pressione, ma Padova esperto. Può ribaltare risultato”

Sale l'attesa per il big match tra Palermo e Padova, ritorno della finale dei playoff di Serie C, che decreterà chi tra le due compagini conquisterà l'ultimo posto per la Serie B. A pochi giorni dal match che andrà in scena al "Renzo Barbera" alle 21:15, il direttore sportivo del Trento, Attilio Gementi è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per soffermarsi sull'imperdibile appuntamento di domenica sera.

"Penso che il Padova abbia la qualità e la forza per ribaltare il risultato negativo dell'andata. Certo, la cornice sarà bellissima e ci sarà quindi una pressione di un certo tipo. Ma il Padova è una squadra esperta e matura anche se nulla è scontato. La partita è del tutto aperta. Nessuno dei due allenatori si darà per vinto. Ci sarà una bellissima cornice di pubblico con due tifoserie gemellate: sarebbe bello vedere in ogni stadio ogni domenica questo tipo di spettacolo, sarebbe una bella pubblicità per la Lega Pro. Faccio i miei complimenti sia al Padova sia al Palermo: i due mister hanno modificato la stagione delle due squadre. Credo che siamo due allenatori in prestito in serie C".