Donati: “Palermo? Nonostante blasone è una neopromossa. Il Bari può giocarsela”

Le parole del doppio ex di Palermo e Bari, Massimo Donati

Doppio ex di Bari e Palermo ed attuale allenatore del Legnago - primo in classifica in Serie D, Massimo Donati, è intervenuto ai microfoni di "PianetaserieB" a poche ore dalla sfida tra le due compagini in programma questa sera allo stadio "Renzo Barbera".

“Nonostante il blasone della piazza e della squadra il Palermo è pur sempre una neopromossa. Ha dovuto adattarsi ed ha avuto alti e bassi in attesa di trovare l’equilibrio giusto. La proprietà è molto importante e vuole fare le cose fatte per bene; le proprietà straniere hanno dei paletti che magari quelle italiane non hanno e sanno che alla prima stagione si può avere un rendimento altalenante. La stagione non sta andando male, anzi, ora, però, serve l’equilibrio giusto per fare un ulteriore passo in avanti”.

“Il Bari può giocarsela fino alla fine. Mignani e Polito sono molto bravi ed i presupposti per far bene ci sono. Sta andando oltre le aspettative grazie ad un inizio sprint che ha creato molto entusiasmo. Io so bene che a Bari quando c’è entusiasmo diventa contagioso. Nonostante un leggero periodo di flessione alla fine si sono ripresi sfoderando anche ottime prestazioni. Quando c’è entusiasmo contagioso la squadra riesce a dare sempre qualcosina in più ed in campo si vede”.