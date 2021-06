Doda, esordio amaro con l’Under 21 albanese: il post del terzino del Palermo

Esordio amaro con la maglia dell'Under 21 dell'Albania per Masimiliano Doda

Scrive così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Il terzino del Palermo, chiamato in causa dal commissario tecnico Alban Bushi per le sfide contro Andorra e Bulgaria, è partito dalla panchina in occasione dell'amichevole persa proprio contro i pari età bulgari. Un successo, quello conquistato dai padroni di casa a Sofia, maturato di fatto nei primi minuti: già al minuto 12, infatti, il risultato era di 3-0, mentre il quarto gol è arrivato nel secondo tempo.