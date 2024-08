Dionisi: “Siamo stati squadra, Gomis determinante. I nuovi hanno alzato il livello”

"Negli episodi siamo stati più bravi e fortunati, ma siamo stati bene in campo, abbiamo meritato, la squadra si è riconosciuta sempre". Così Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia Frecciarossa contro il Parma al "Tardini". "Stiamo dando continuità a quanto fatto in questo pre-campionato, che conta nel costruire e nell'essere squadra. Dobbiamo continuare così a prescindere dagli episodi negativi che arriveranno, degli errori che ci condizioneranno. Oggi siamo stati squadra", ha proseguito il tecnico del Palermo.

"Il Parma è una squadra di categoria diversa dalla nostra: la conoscevamo, i titolari per undici-undicesimi erano quelli dello scorso anno. Hanno fatto la loro partita. Ci ha messo in difficoltà soprattutto sul gioco verticale, sulla fisicità e la gamba che hanno. Noi siamo stati in partita, non abbiamo mai mollato, nel gioco corale siamo stati bravi e questo ci ha portato al risultato. E' una squadra che cresce rispetto allo scorso anno, sono arrivati giocatori che stanno alzando il livello, spero sia di buon auspicio. Nel primo tempo potevamo concludere di più, abbiamo gestito bene la palla, ma ha concluso più il Parma. Ma ben vengano gli errori. Ora lavoriamo per il futuro. Tutti quelli che sono rimasti sono ragazzi giusti. Dove arriveremo non è dato saperlo, questi risultati devono dare fiducia. Venerdì inizierà il campionato, sarà lungo e se saremo squadra dall'inizio alla fine potremo toglierci le soddisfazioni che meritiamo", le sue parole.

"Siamo stati bravi a limitarli, in alcuni momenti hanno vinto i duelli loro, una squadra con giocatori di grande gamba e tecnica. C'è stato del nostro merito in questa vittoria come compattezza di squadra a livello difensivo. Merito anche al portiere, Gomis è stato determinante. Tutt'e due le squadre erano stanche e le condizioni non erano vantaggiose per una partita di calcio. Per salvarsi in Serie A serve mentalità. Il Parma aveva già valori importanti lo scorso anno, e anche quello prima. Se riusciranno a dare continuità, allora quello che farà la differenza sarà la mentalità in un campionato di livello sicuramente superiore e in cui ci saranno partite con più equilibrio. Hanno valori tecnici, fisici e tattici per ottenere i loro obiettivi: se saranno sufficienti non lo so, ma sicuramente potranno dire la loro", ha concluso Dionisi.