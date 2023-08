Cagliari-Palermo, Di Pardo: “Dimostrato nostro valore, bravi a crederci fino in fondo”

2-1: è questo il risultato della sfida tra Cagliari e Palermo, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Un match analizzato in sala stampa del centrocampista rossoblù, Alessandro Di Pardo, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

“Sono contento per la vittoria e il gol personale. Un successo davanti al nostro pubblico che ci ha consentito di dimostrare il nostro valore. Siamo una squadra che ci crede sempre fino alla fine. Dobbiamo lavorare tanto sulle palle inattive, il gol del Palermo ne è la prova. Sto bene a Cagliari, sono felice di aver rinnovato il contratto e mi sento in un bell’ambiente per lavorare. Corriamo tanto e cerchiamo di difendere tutti insieme. Lunedì prossimo arriveremo pronti all’impegno, grazie anche all’entusiasmo della nostra gente”.