Di Marzio: “Palermo, difficile vincere la C se non spendi come il Bari! Baldini è…”

Le dichiarazioni del giornalista Sky Sport Di Marzio, il quale ha analizzato il momento attuale del Palermo calcio allenato da Silvio Baldini

"Come mai il Palermo di Silvio Baldini non riesce a trovare la continuità? Il girone C della Serie C è uno dei più complicati. Il Bari è capolista ma ha speso molto di più del club rosanero per arrivare a questi risultati. L’anno scorso era una squadra costruita per vincere. Essere primi oggi in un girone come questo è difficile se non spendi come almeno un club di Serie B, altro che C!Il Palermo come budget credo sia in linea rispetto alle altre per quanto riguarda la costruzione della squadra. Penso che Baldini sia sempre sorprendente nella gestione delle partite e nelle gare secche dei play-off questo potrebbe essere un fattore determinante. Fossi un tifoso rosanero non sarei così pessimista e non mi farei condizionare dalle ultime due partite negative. Il Palermo può contare su un bomber di razza come Brunori, di un allenatore capace come Baldini ed un grande direttore sportivo che, per tornare a mio padre, è stato una colonna del Cosenza di mio padre per cui conosco la vena da combattente di Renzo Castagnini.