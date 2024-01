Di Mariano: “Fiero di vestire questa maglia, abbiamo un sogno. Torretta e CFG…”

Le dichiarazioni rilasciate dal numero 10 di Eugenio Corini: "Abbiamo visto come le sconfitte di Parma e Como possono rendere complicato questo campionato"

"Abbiamo visto come le sconfitte di Parma e Como possono rendere complicato questo campionato, le difficoltà le hanno tutti". Così Francesco Di Mariano, intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero: oggetto di discussione, anche gli obiettivi della compagine rosanero, reduce dal pareggio ottenuto sul campo del Catanzaro. "E' un campionato equilibratissimo, quello che dobbiamo fare noi è preparare le partite al meglio possibile, entrando in campo con l'obiettivo di vincere. La classifica? Vuol dire tanto e niente, ancora siamo a gennaio. La classifica la si guarda da marzo in poi, in questo momento tante squadre sono ravvicinate. Dobbiamo pensare partita dopo partita, perché secondo me possiamo arrivare ancora in alto, ci dobbiamo credere", le sue parole.

TORRETTA E CITY GROUP - "Lavorare in un centro sportivo come quello di Torretta sicuramente ti dà qualcosa in più, quando la società ti mette a disposizione tutto per rendere al massimo non devi trovare nessun alibi, devi solo lavorare al massimo. Far parte del City Football Group è molto importante, dietro hai una società solida, importante, che ti dà sicurezza, appoggio, sostegno in ogni momento. Hanno creato in pochissimo tempo un centro sportivo bellissimo che ci dà la possibilità di lavorare molto bene. Penso che per ogni giocatore venire in una piazza e in una città come Palermo e trovare un centro sportivo così, la ciliegina sulla torta che mancava da sempre, è una cosa importantissima".

NUMERO 10 -"Per me il numero rimane un numero, la cosa più importante è quello che portiamo davanti, questo logo che non verrà mai cancellato da nessuno. Per me indossare questa maglia e poter vincere con questa maglia è una soddisfazione unica da poter raccontare ai miei figli, a chiunque. Sono veramente orgoglioso di vestire questa maglia, di rappresentare una città intera. Spero di poter dare soddisfazioni a questa gente, io insieme a tutta la squadra, di poter raggiungere questo sogno tutti insieme. La mia famiglia è tutto, viene prima di qualsiasi cosa. E' lealtà, fiducia, tutto quello che faccio lo faccio per mia moglie e i miei figli, perché quando le cose vanno male torno a casa, guardo loro e sono la mia forza. Soprattutto mia moglie mi è sempre stata molto vicino in qualsiasi momento".

