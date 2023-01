Di Gennaro: “Palermo? Problema di organico. Il Bari non meritava di perdere”

"Hanno vinto una partita che il Bari non meritava di perdere. Il mercato? Il Bari è già forte di suo, è quarto ma meritava più punti di quelli che ha. Ho letto che Polito vuole un centrocampista. La squadra c'è, è solo da puntellare. Quando si perde escono sempre delle problematiche come la multiproprietà e che non si vuole andare in Serie A... ma il Bari ha dimostrato di essere una squadra forte. I campionati si vincono a febbraio-marzo, io sono fiducioso. La multiproprietà è un problema che nasce dal 2018: sono cose che si sanno. Obiettivi? Non si può inventare nulla: certo, se saremo lì, non credo che non si vorrà andare in Serie A...", ha concluso Di Gennaro.