Di Francesco: “Voglio vincere la Serie B con il Palermo. Soleri? Gli devo una cena”

“La speranza è di trovarsi bene e passare molto tempo in una squadra, poi le previsioni non si possono fare. Voglio fare una bella annata e aiutare i più giovani. E raggiungere l’obiettivo di squadra. Sono nell’età di mezzo. Mi sento un ragazzo come tutti, guardo quello che ho adesso e voglio aiutare la squadra con le mie qualità. Il campionato di B duro, equilibrato ci sono state anche squadre che hanno fatto il doppio salto. Le favorite sono le squadre retrocesse dalla A. Poi ci sono altre squadre, anche noi. Catanzaro e Modena sono partite bene. Difficile fare previsioni. Noi vogliamo essere competitivi per andare in A, ci vuole equilibrio. Abbiamo giocatori che hanno vinto campionati, aiutano anche me. Mi piacerebbe vincere un campionato di B e farlo col Palermo. L’entusiasmo bisogna cavalcarlo ma con lucidità. Soleri? Gli devo una cena (ride), 9 attaccanti su 10 avrebbero tirato. Mi ha detto che voleva farmi iniziare bene. Spero di fare assist e gol, ma non mi do obiettivi e li tengo per me. Voglio dare il 100% per rispetto dei tifosi, della società. Voglio fare una bella annata, amo il calcio e questo mestiere”.