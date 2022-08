Di Benedetto: “Società ha idee chiare per capire come rinforzare l’organico”

Si conclude stasera il percorso del Palermo in Coppa Italia, i rosanero escono sconfitti per 3-0 dallo stadio Olimpico di Torino contro la compagine di Ivan Juric. Primo tempo equilibrato in cui la migliore occasione è per Brunori, nella ripresa viene fuori il Torino che si porta in vantaggio con Lukic, nel finale Radonjic e Pellegri chiudono il match con i rosanero in calo. Al termine della gara, il tecnico del Palermo Stefano Di Benedetto è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni: