Di Benedetto: “Settimana difficile, ringrazio la squadra. I gol subiti…”

“Siamo orgogliosi della prestazione che abbiamo messo oggi in campo. Devo dire che ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi. Non era semplice, venivamo da una settimana difficile per varie dinamiche. Devo solo dire grazie a questa squadra che ha dimostrato disponibilità e in soli tre allenamenti abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. Sono contento per questa vittoria sofferta, anche se le due reti subite le abbiamo prese su palla inattiva”, le sue parole.