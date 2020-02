Delio Rossi-Mediagol: “Nuovo Palermo, Tuttolomondo e Zamparini. La mia sulla lotta scudetto in A. Ilicic e Pastore…”

Delio Rossi ed il Palermo. Un legame calcisticamente indissolubile.

Tre anni intensi, dal 2009 al 2011, culminati con la finale di Tim Cup andata in scena in quel di Roma contro l’Inter di Leonardo. Un passato rosanero ricco di gioie, soddisfazioni e vittorie. Poi, il suo addio ed il ritorno a sorpresa nell’aprile 2019. Una parentesi tutt’altro che fortunata, quest’ultima sulla panchina del Palermo, conclusasi con l’amaro epilogo che ha portato il club di viale del Fante a non disputare i play-off ed a non iscriversi al campionato di Serie B.

Il tecnico originario di Rimini, dunque, si racconta a trecentosessanta gradi in un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it. Il nuovo Palermo, la Lazio e l’exploit di Ciro Immobile, la sua favola rosanero con Javier Pastore e Josip Ilicic, la lotta scudetto in Serie A e tanto altro….