De Rose: “Onorato della fascia di capitano. Dobbiamo rimanere umili”

Le parole del centrocampista classe '87 ex Reggina

"Fascia da capitano? Un motivo d'orgoglio rappresentare la mia squadra, in tanti ragazzi potevano avere questo ruolo. Da Accardi e Floriano che sono i miei fratelli a tutti gli altri ragazzi, per me ripeto è davvero qualcosa che mi rende orgoglioso. Abbiamo imparato dall'anno scorso e siamo migliorati tanto. L'amichevole di Potenza la prendiamo come una buona prova ma dobbiamo volare bassi. Questa è una squadra che può fare bene se rimane umile, lavoriamo tanto e il gruppo è coeso. Abbiamo accolto alcuni nuovi giocatori che ci daranno una mano".