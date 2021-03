De Rose: “Ogni partita come una finale, dobbiamo rialzare la testa. Serie B? Un sogno nel cassetto”

Francesco De Rose si racconta.

Il centrocampista calabrese, arrivato al Palermo durante il calciomercato invernale, ha infoltito la zona nevralgica del campo e si è preso un posto da titolare fisso. L’ex Reggina, nel corso dell’intervista rilasciata a “Siamo Aquile” in onda su Trm, ha parlato del momento vissuto dai rosanero reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Juve Stabia.

“Se accadono sempre le stesse cose e non riusciamo a fare il salto non siamo pronti per ambire a certi obiettivi, siamo ancora in tempo ma quando si va in campo devi cercare di stare sempre concentrato. Non abbiamo la giusta spensieratezza per fare il grande salto, c’è tempo per farlo e dobbiamo quindi migliorare. Il nostro è un nervosismo dettato dal fatto che ognuno di noi vorrebbe dare di più e provare a spaccare il mono, ci sono cose sulle quali possiamo migliorare. I problemi si affrontano e quindi dobbiamo rialzare la testa. Metterei la firma con il sangue per vincere tutte le partite e arrivare stremato al 90′, do sempre il massimo e questo lo faccio sia per i miei compagni che per i tifosi. Bisogna dare qualcosa in più perchè l’annata ha preso il suo corso, oltre ai nostri errori c’è da dire che la Dea bendata non è dalla nostra parte. Dobbiamo alzare il livello personale e di conseguenza quello di squadra. Reggina? L’anno scorso i favoriti erano Bari e Ternana, poi abbiamo dimostrato di valere il primato e pian piano lo abbiamo conquistato. Il Palermo è una squadra di ottimo livello, poi il campionato ha preso una piega diversa e ti ritrovi di conseguenza a lottare per un altro obiettivo. L’anno scorso i favoriti erano Bari e Ternana, poi abbiamo dimostrato di valere il primato e pian piano lo abbiamo conquistato. Il Palermo ha avuto diversi problemi in questa stagione, non mi piace trovare alibi ma sono cose che sono accadute. Adesso siamo arrivati al punto che bisogna dare il massimo nelle ultime 8 partite e poi vedere cosa succede, il Palermo deve lottare per un posto importante nei playoff. Paganese? Sentiamo sempre la pressione, ogni partita a una storia a sé e quindi bisogna affrontarle con il piglio giusto senza avere mai paura di nessuno. Andiamo a Pagani per la vittoria che ci darebbe un’altra dose di entusiasmo, ogni match sarà una finale. Credete alla B? È un sogno nel cassetto, se chiedi in giro nessuno ci crede a causa di quello dimostrato durante il campionato. Vogliamo far ricredere tutti, intanto chiudiamo bene il campionato e al termine tireremo le somme”.