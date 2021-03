De Rose indica la strada: “Sconfitta contro la Juve Stabia un passo indietro, Santana e il discorso da brividi”

Francesco De Rose si racconta.

Il centrocampista calabrese, arrivato al Palermo durante il calciomercato invernale, ha infoltito la zona nevralgica del campo e si è preso un posto da titolare fisso. L’ex Reggina, nel corso dell’intervista rilasciata a “Siamo Aquile” in onda su Trm, ha parlato del momento vissuto dai rosanero reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Juve Stabia.

“Sono arrivato a Palermo con tante motivazioni perché arrivavo in una grande piazza blasonata e non ci ho pensato neanche una volta. Questa non è una classifica che ci meritiamo e non è da Palermo, lo sappiamo tutti. Abbiamo alternato prestazioni ottime a prestazioni negative, dopo il derby di Catania siamo caduti contro la Juve Stabia facendo un passo indietro. Ci stiamo chiedendo cosa sia successo contro i campani, se avessimo vinto avremmo guadagnato tanto in termini di classifica ma c’è stato un blackout in quei 15 minuti. Sono cose che non devono accadere, abbiamo rivisto il match con il mister e individuato i nostri errori. Il nostro è un gruppo di professionisti che tiene tanto alla maglia e alla città di Palermo, siamo ancora in tempo per migliorarci visto che mancano 9 partite. Nell’ultima parte di stagione si possono fare grandi cose, sappiamo di essere una squadra forte nonostante non lo abbiamo dimostrato e quindi daremo tutti noi stessi. Boscaglia? Dispiace per il mister, Filippi è una grande persona e adesso dobbiamo affidarci a lui. Un esonero è una sconfitta dell’intera squadra, la colpa è di tutti e quindi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Derby? È stata la mia prima volta e ho capito cosa voglia dire giocare una partita del genere con la posta in palio davvero altissima. Disputata una grande partita e felici di aver reso i nostri tifosi orgogliosi, il nostro campionato deve iniziare con una vittoria di questo tipo. Santana? Un calciatore fortissimo e un grande uomo, il gol contro il Catania è giusto lo abbia segnato lui. Ci ha fatto un discorso non da capitano ma da palermitano e ci ha dato una carica incredibile, poi ha segnato quell’eurogol e direi che più di questo non potevamo chiedergli. Mario ha fatto parlare il campo e quella rabona ci ha dato un senso di spensieratezza, ha inciso anche quello sul risultato.