De Rose: “Ambiente carico, daremo il massimo. Fella? Ecco come l’abbiamo accolto”

Il regista mediano del Palermo è intervenuto per la canonica conferenza stampa delle ore 12:00, direttamente dalla sede del ritiro estivo rosanero a San Gregorio Magno

Intervenuto nel corso della canonica conferenza stampa organizzata quotidianamente dal club rosanero, l'ex giocatore della Reggina ha detto la sua in merito a diversi aspetti legati a questa intensa pre season, concentrandosi anche sulla nuova stagione che sta per avere inizio.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "L'obiettivo è di dare sempre il massimo per aiutare i miei compagni, ho bisogno di tutta la squadra e spero di ripetere la stagione di Reggio che ci ha portati alla promozione in B. Ho trovato voglia di rivalsa perché ancora la sfida di Avellino ci brucia, ho trovato gente motivata pronta a dare il massimo per far si che quest'anno vada diversamente. Fella? L'abbiamo accolto alla grande, poi le partite si giocano e magari si creano dei casini ma fuori dal campo è sempre un'altra cosa. I giocatori più esperti devono dare l'esempio ai più giovani anche se quest'ultimi sono propensi al sacrificio e a fare una vita sana. Il nostro motto deve essere quello di dare sempre il massimo e aiutare il proprio compagno, tutti finora si sono comportati alla grande".