Damiani: “Testa al Cittadella, sarà difficile. Corini e il City Group…”

"Conto il Cittadella sarà certamente una gara molto difficile perché loro al "Tombolato" si esprimono benissimo, giocando un bel calcio. E' una squadra in salute, con alcune individualità che possono fare la differenza, ma noi sappiamo che possiamo fare sfoggiare grandi prestazioni contro chiunque. Mio rapporto con mister Corini? C'è massima fiducia reciproca, avendo lui ricoperto in passato il mio ruolo imparo tantissimo dai suoi insegnamenti, soprattutto in fase di non possesso, essendo un calciatore più propenso al possesso palla ma che deve mettere un pò più di cattiveria in interdizione e lavoriamo su questo aspetto insieme. Sono qui a Palermo ormai da più di un anno, da quando lo scorso gennaio ho saputo dell'interesse del Palermo non ho avuto dubbi, perché sapevo del valore della piazza e dell'importanza del club. Soprattutto adesso, con l'avvento del City Football Group, c'è la consapevolezza di voler fare qualcosa di grande in futuro e dobbiamo continuare si questo binario. Mio rapporto con la città? E' stato ottimo fin da subito, mi sono trovato immediatamente bene, il clima è perfetto. Anche in giornate un pò più fredde, quando poi esce fuori il sole si può subito uscire a fare anche una passeggiata, soprattutto verso Mondello. Senza dimenticare di parlare della cucina, qui si mangia davvero bene".