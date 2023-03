Damiani: “Pisa? Prestazione super, punto utile. Noi tutti titolari. I tifosi…”

"Sabato scorso, a Pisa, è stata una delle migliori prestazioni della stagione da parte nostra, soprattutto per quanto riguarda il collettivo. Abbiamo dominato per tutto il primo tempo, sia in situazioni di non possesso sia in fase di palleggio. Abbiamo creato tanto e forse potevamo chiuderla già nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo abbiamo continuato sulla falsa riga di quanto ben interpretato nel primo tempo, secondo me siamo stati un po' sfortunati a subire il gran gol di Sibilli. Mi sono sentito al centro del gioco, ed è una cosa fondamentale per chi ricopre il ruolo di playmaker. Più palloni tocchi, più ti senti a tuo agio e la squadra riesce a girare meglio. Contro il Pisa un punto utile, in questo campionato è importante non perdere andando avanti punto dopo punto. E' un pareggio che dà fiducia, perché non perdere aiuta sempre in settimana a prepararsi al meglio per la partita successiva. In questa squadra siamo tutti titolari, alla fine penso che sia il segreto per fare un campionato di spessore. Avere a disposizione una rosa con grandi capacità e qualità dei singoli aiuta poi nei momenti di bisogno, sfruttando le qualità del singolo e del collettivo. Tifosi? Ormai non sono neanche una sorpresa, dagli scorsi playoff fino alle trasferte, dove maggiormente va fatto loro un plauso perché ci seguono davvero ovunque".