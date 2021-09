Dall’Oglio: “Creato tanto, dispiace non aver vinto. Da ora col coltello tra i denti”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo al termine della sfida contro il Catanzaro di Antonio Calabro

Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catanzaro, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C, il centrocampista del Palermo Jacopo Dall'Oglio ha commentato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. "È stata una bellissima partita e ci dispiace non aver vinto, abbiamo creato tanto contro una buona squadra. Ruolo? mi sono trovato bene con De Rose in mezzo al campo, mi trovo anche bene sulla trequarti, quindi mi rimetto alle decisioni del mister. Ci sono dei miglioramenti rispetto alla partita di Taranto, la prova è stata positiva e da ora in poi dobbiamo affrontare ogni partita con il coltello tra i denti", le sue parole.