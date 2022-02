Cuori Rosanero nel Mondo, 81 ragazzi al “Barbera”: l’iniziativa per Palermo-Messina

L'iniziativa di "Cuori Rosanero nel Mondo" in vista della sfida tra Palermo e Acr Messina, in programma alle ore 18:00

Dall'idea di Davide Duke Campione , socio fondatore di "Cuori Rosanero nel Mondo", è partita la campagna di solidarietà denominata "Battaglia Rosanero". L'associazione è riuscita a raccogliere la notevole cifra di 770 euro, garantendo così l'accesso allo stadio "Renzo Barbera" ad 81 tifosi (per lo più ragazzi minorenni) in occasione della sfida tra Palermo e Acr Messina , in programma questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Per individuare i beneficiari dell'iniziativa, "Cuori Rosanero nel Mondo" ha chiesto il supporto all'associazione "Zen Insieme" che opera nel quartiere Zen ed all'associazione "San Giovanni Apostolo" che opera nel quartiere Cep. Gli uomini di Silvio Baldini, dunque, per la gara valevole per il recupero della seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C potranno contare anche sul supporto di questi ragazzi: alle ore 18:00 il fischio d'inizio.