Crivello: “Piedi per terra, è mancata la cattiveria. Assenza Almici e gol subiti, vi dico la mia”

Parola a Roberto Crivello.

L’esterno del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine del match andato in scena questo pomeriggio allo Stadio “Pino Zaccheria” contro il Foggia: primo oggetto di discussione, la prova offerta dalla compagine rosanero in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C.

“Abbiamo sempre avuto i piedi per terra perché in questa categoria non puoi fare il fenomeno. Oggi abbiamo regalato il primo tempo ed è mancata la cattiveria, nella ripresa con una squadra che difendeva in cinque non era facile provare a recuperare. Da un po’ di partite prendiamo gol al primo tiro, ma è anche colpa nostra che li facciamo arrivare lì. Almici? Ci mancherà tantissimo anche perché ha una grande personalità, ma non credo che la sconfitta di oggi dipenda dalla sua assenza visto che chi lo ha sostituito ha fatto bene. Oggi abbiamo preso due gol evitabili, secondo me fisicamente stiamo bene e abbiamo sbagliato il primo tempo. La Casertana la affronteremo con la voglia di vincere come abbiamo sempre fatto”, sono state le sue parole.