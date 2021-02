Crivello: “Ecco cosa è successo sul gol della Ternana. Striscioni e critiche? Capiamo i tifosi”

Il Palermo non va oltre l’1-1 nella sfida casalinga contro la Ternana.

LE PAGELLE DI PALERMO-TERNANA 1-1. Pari contro la capolista ma oggi si poteva vincere

Un pari che sa di beffa per i rosanero che dopo aver mancato per centimetri la rete del raddoppio hanno subito il pari firmato da Cesar Falletti dopo uno scivolone di Roberto Crivello in area di rigore. Proprio il difensore rosanero, in conferenza stampa al termine del match del ‘Barbera’, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Gol Ternana? C’è stata una spizzata che mi è arrivata addosso, poi sono scivolato e siamo stati puniti. In questa occasione ha vinto la sfortuna. È stato un vero peccato perchè abbiamo fatto una grande partita, poi è normale che sia uscita anche la Ternana. Bisogna stare zitti e pedalare, analizzare gli errori e provare a non commetterli di nuovo. Striscioni e critiche? Devono dare fastidio perchè dobbiamo avere l’orgoglio, ma capiamo anche i tifosi visto che la situazione in cui siamo merita di essere criticata. Non abbiamo avuto la continuità e sappiamo di non essere da questa classifica, ma dobbiamo dimostrarlo senza chiacchiere. Quando si giocano queste partite di cartello si tende a dare qualcosa in più, bisognerebbe però dare sempre il massimo in ogni gara. Ognuno deve dare di più perchè in questo momento la classifica è inguardabile”.