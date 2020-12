Crivello applaude il Palermo: “Questa classifica non ci si addice, sarà un 2021 diverso. Episodio Odjer? Non posso giudicare”

Il Palermo riacciuffa il Bari a pochi minuti dalla fine: al Barbera la sfida termina 1-1.

Un golazo direttamente da calcio di punizione di Lorenzo Lucca ha permesso agli uomini di Roberto Boscaglia di guadagnare un punto, pareggio meritato per i rosanero che non avrebbero meritato la sconfitta. Uno dei protagonisti della gara è stato Roberto Crivello che, intervenuto in mized zone al termine del match, ha analizzato così la sfida contro i pugliesi.

“Sono orgoglioso della prestazione e della reazione della squadra, non era facile dopo aver subito il gol all’ultimo secondo del primo tempo. Volevamo vincere, ma quando la pareggi nel finale torni a casa comunque soddisfatto. Credo di aver fatto una buona partita, ma prima di dare giudizi la riguardo sempre a casa. Episodio Odjer? Non mi sono accorto di nulla perché ero distante, Moses si è lamentato ma non ho idea di cosa sia accaduto. Tutti i calciatori in campo hanno difeso Antenucci affermando che non si azzarderebbe a pronunciare frasi razziste, non posso però giudicare perchè non ho sentito nulla. Già lo abbiamo tranquillizzato in campo, il razzismo è purtroppo una piaga del mondo. Lo abbiamo rincuorato. Siamo nervosi per la classifica perchè non si addice al Palermo, abbiamo steccato qualche partita e nel 2021 servirà avere un altro ruolino di marcia. Obiettivo 2021? Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, dobbiamo pensare alla ripresa e fare i primi tre punti. Concentriamoci partita dopo patita. Sappiamo di essere forti, la società ha allestito un’ottima squadra e siamo un bel gruppo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare un altro girone di ritorno”.