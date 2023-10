Cremonese-Sudtirol, Stroppa: “Ospiti collaudati. Zanimacchia e indisponibili…”

Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, è intervenuto alla vigilia del match contro il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli

Cremonese e Sudtirol si sfideranno nella decima giornata del campionato di Serie B. I grigiorossi vengono da un periodo favorevole che li ha visti risalire la classifica fino a raggiungere il settimo posto a quota tredici punti. Ospiti che invece si trovano a meno tre punti dalla zona playoff ma con una gara in meno. Alla vigilia del match è intervenuto Giovanni Stroppa, tecnico dei lombardi. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

SULLA VITTORIA CONTRO IL COMO. “Se analizziamo la partita possiamo dire che siamo stati anche fortunati. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato invece per l’espulsione e il rigore nella ripresa, entrambi erano evitabili. Quando i calciatori stanno bene è bello impiegarli, sicuramente l’attacco con la coppia Coda-Okereke è un’opzione in più e ci dà caratteristiche diverse. Gli equilibri però sono fondamentali, con qualità si possono far giocare tanti elementi insieme”.

SUL SÜDTIROL. “Domani affrontiamo una squadra ben collaudata e oleata per quella che è la sua identità di gioco. Bisogna fare davvero i complimenti a Bisoli per quello che è riuscito a costruire. Non dimentichiamoci che la scorsa stagione sono arrivati tra le prime quattro e quindi hanno una base eccezionale. Dispiace non aver ancora sfruttato il fattore campo, ma dall’altro lato abbiamo la capacità e la volontà di poterci finalmente togliere delle soddisfazioni davanti ai nostri tifosi. Vincere a Cremona sarebbe determinante per chi, come noi, vuole essere protagonista in questo campionato”.

LE CONDIZIONI DELLO ZINI IN CASO DI PIOGGIA. “Il terreno dello Zini è in condizioni eccellenti. lo abbiamo testato due giorni fa e i giardinieri si sono prodigati nel sistemarlo, non sarà come contro il Parma. Io e Bisoli abbiamo due modi di vincere differenti, ma sicuramente c’è un’idea molto forte da entrambe le parti. Bisogna stare attenti alle ripartenze, ma anche a non regalare la palla ai nostri avversari. Vincere i duelli sarà ancora più determinante e servirà più qualità rispetto alle scorse gare”.

SU TUIA E GLI INDISPONIBILI. “Per la partita di domani sono tutti disponibili tranne lo squalificato Lochoshvili. Tuia è un giocatore importante per la categoria e mi sono stupito che fosse svincolato. Numericamente rinforza un reparto, quello difensivo, in cui eravamo scoperti, lo ritengo davvero importante e spero stia bene fisicamente. Il suo passato dice che è incappato in qualche infortunio ma in questi giorni l’ho trovato molto bene. A livello di condizione fisica non è alla pari degli altri compagni, ma si allena con noi da una settimana e siamo contenti di averlo a disposizione già per domani”.

NON BISOGNA REGALARE IL PALLONE AGLI AVVERSARI. “Noi siamo una squadra di palleggio che sul campo cerca di essere dominante nel gioco. Ci sono strategie e qualità diverse, magari domani sarà stravolto tutto… Ripeto che in questa partita la qualità nella giocata e nella gestione sono fondamentali. Se saranno più bravi gli avversari a rubarla è un altro discorso, ma non possiamo permetterci di regalare la palla gratuitamente”.

IL NUOVO RUOLO DI ZANIMACCHIA. “Zanimacchia mi sembra molto dentro il gioco e, a parte qualche situazione che giustamente non ha gestito nel migliore dei modi, sta crescendo molto nell’interpretazione del suo nuovo ruolo. Non siamo molto distanti da quello che faceva prima, il suo riferimento dietro lo ha sempre, c’è solo uno scivolamento laterale. Non lo si condiziona a non andare avanti, anzi nella chiusura dell’azione e l’attacco della porta mi aspetto molto di più. Deve completare e migliorare nell’interpretazione della sua posizione”.

LA CRESCITA DEL GRUPPO. “Ho fatto i complimenti ai miei calciatori perché ho visto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista. Fisicamente stanno crescendo, mentalmente sono dentro e in allenamento danno grandi risposte, mettendomi in difficoltà su chi schierare titolare”.

SULLA COPPA ITALIA. “Non so come ci arriveremo alla sfida di Coppa Italia, ma ad oggi io andrei a far giocare chi non è stato impiegato in campionato perché c’è la volontà di riconoscere l’impegno eccezionale che hanno mostrato fino ad oggi”.

