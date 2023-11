Coulibaly: “Esultanza? Volevo dare un segnale, restiamo uniti! Sostituito perché…”

Dopo tre partite senza successo, il Palermo è tornato alla vittoria. La sfida con il Brescia, recupero della seconda giornata di Serie B, è stata decisa dal primo centro in rosanero di Mamadou Coulibaly. Questo il suo pensiero in sala stampa nel post partita:

“Quando sono rientrato mi sono allenato tanto e il mister ha visto che stavo facendo bene e mi ha dato fiducia. Ha provato a mettermi più in alto per gli inserimenti e aiutare gli attaccanti. Sono molto contento del goal e di aver aiutato la squadra. Esultanza? Volevo dare un segnale, bisogna essere uniti per raggiungere ciò che vogliamo. Sono uscito perché ad un certo punto ho sentito un po’ di crampi. Non giocavo da un po’”.