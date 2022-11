Cosenza, Viali: “Se il Palermo è più bravo deve dimostrarlo. Ce la giocheremo”

Si affronteranno domani pomeriggio allo stadio "Marulla" Cosenza e Palermo, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie B. Un impegno importante per entrambe le compagini, rispettivamente a quota 11 e 15 punti in classifica. I rosanero hanno inanellato quattro risultati utili di fila, i calabresi sono invece reduci da cinque sconfitte. Sfida presentata alla vigilia dal tecnico della compagine calabrese, William Viali, intervenuto in conferenza stampa.