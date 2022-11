Cosenza-Palermo, Viali: “Mi aspettavo i rosanero così, noi bravi a ribaltarla”

Termina con un pirotecnico 3-2 la gara del "San Vito-Marulla" tra il Cosenza ed il Palermo . I rosanero non riescono ad allungare a tre la striscia di vittorie consecutive, mentre i calabresi tornano a vincere dopo più di un mese. Dopo il pari del primo tempo, il Cosenza passa due volte in vantaggio prima con Rigione , a cui risponde la rete di Brunori , poi con Larrivey . Nel finale occasione sprecata dai siciliani con il numero 9 italo-brasiliano, che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Marson . Al termine del match, il tecnico del Cosenza William Viali , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Venivamo da cinque ko consecutivi, quindi la squadra aveva somatizzato il periodo negativo. Avevo chiesto grande coraggio, non è stata una partita scontata. Ci avevano segnato loro per primi ma siamo stati bravi a ribaltarla. Mi aspettavo un Palermo così, è una squadra in crescita che veniva da due vittorie consecutive. Abbiamo preso il primo gol in un momento in cui stavamo giocando bene, per fortuna l'abbiamo pareggiata poco prima dell'intervallo e nella ripresa abbiamo giocato a viso aperto".