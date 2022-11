Cosenza-Palermo, quote bookmakers: rosa favoriti al “Marulla”. Il segno 2…

Cosenza-Palermo, le quote dei bookmakers del match della 13ª giornata di Serie B

Quasi tutto pronto per la sfida del "San Vito - Marulla" tra Cosenza e Palermo, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma alle 14:00. Dopo la vittoria esterna del "Braglia" contro il Modena di coach Attilio Tesser, la prima stagionale lontano dalle mura amiche, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole il bis esterno contro la formazione calabrese.

Al cospetto della squadra allenata da William Viali, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Salvatore Elia, operato nei giorni scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Doda e Peretti, al momento ai margini del progetto, sono tra gli esclusi dalla lista dei convocati. Nulla da fare per Leo Stulac che, dopo la botta rimediata nel corso dell’allenamento di mercoledì, nella giornata di giovedì si è sottoposto a terapie svolgendo un lavoro differenziato. Per l'ex Empoli provino effettuato nella rifinitura di venerdì mattina che ha però dato esito negativo, non consentendo al playmaker classe 1994 di poter prendere parte alla trasferta in Calabria. Assenti anche Edoardo Lancini (sindrome influenzale con stato febbrile) ed Alessio Buttaro (gastroenterite virale).

Le quote dei bookmakers vedono il Palermo leggermente favorito nel match del "Marulla" contro il Cosenza. Le quote per il segno 1 oscillano tra 3.23 e 3.40, mentre il segno 2 va tra 2,25 e 2,37. Quasi analoga la quota del pari, che va da 3,00 a 3,13. Il No Goal è offerto tra 1,90 e 1,95, mentre il Goal, segno di una gara che potrebbe offrire reti ed emozioni da ambo le parti, è tra 1,77 ed 1,85.

1 x 2 GOAL NO GOAL Planetwin365 3.35 3.05 2.30 1.77 1.94 Stanleybet 3.40 3.00 2.25 1.85 1.95 Olybet 3.23 3.13 2.37 1.85 1.90