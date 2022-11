Cosenza-Palermo, invasione rosa al Marulla: Corini potrà contare sul dodicesimo uomo

I tifosi del Palermo invadono il "Marulla". Aria di contestazione in casa Cosenza

Quasi tutto pronto per Cosenza-Palermo, match in programma allo stadio "San Vito-Marulla" alle ore 14:00, valido a per la tredicesima giornata di Serie BKT 2022-2023. In vista della sfida in terra calabrese si preannuncia una massiccia presenza di sostenitori rosanero al seguito della formazione allenata da Eugenio Corini, partita per la Sila nel primo pomeriggio di venerdì 11 novembre.

Saranno circa un migliaio i supporters palermitani che raggiungeranno il "Marulla" per sostenere ed incitare capitan Brunori e compagni, contro il Cosenza di William Viali. Dopo il successo esterno contro il Modena, davanti a 1.718 tifosi rosanero giunti, oltre che dalla Sicilia, da ogni parte dell'Italia, anche nella gara in Calabria il pubblico rosanero proverà a spingere la compagine di Corini verso un possibile successo, che per il Palermo significherebbe il terzo consecutivo dopo Modena e Parma.

La massiccia presenza di tifosi rosanero è un trend che ha avuto il via dalla prima gara dei playoff promozione di Serie C della scorsa stagione. Dal match del "Nereo Rocco" vinto dal Palermo per 2-1 contro la Triestina fino alla gara esterna di Modena dell'undicesima giornata di Serie BKT 2022-2023, il sostegno dei supporters del Palermo è stato rilevante. Il record negativo di presenze esterne è da registrarsi nella trasferta di Bari, seconda giornata di campionato disputata in pieno agosto, con soli 135 tifosi palermitani che hanno raggiunto il "San Nicola".

Al "Marulla" non vi sarà il pubblico delle grandi occasioni, complici i deludenti risultati della formazione rossoblù che hanno inasprito anche il rapporto con la tifoseria cosentina. C'è il rischio che i cori dei supporters del Palermo sia maggiore rispetto a quelli del tifo cosentino. In settimana, infatti, la "Curva Sud" ha chiesto ed ottenuto un colloquio con l'intera squadra, coach Viali e lo staff tecnico, in virtù dei risultati negativi fin qui ottenuti. La "Curva Nord", cuore pulsante della tifoseria del Cosenza, ha invece espresso totale dissenso contro la società silana, annunciando che diserterà l'anello superiore del "San Vito-Marulla" facendo mancare anche i loro storici vessilli in segno di protesta contro il club.