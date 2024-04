Cosenza-Palermo, gara a rischio per l’Osservatorio: restrizioni per i tifosi rosa

L’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha incluso Cosenza-Palermo tra le partite a rischio del prossimo turno di campionato. A tal proposito l'organo competente ha emanato alcune prescrizioni per i tifosi ospiti. I supporters rosanero, residenti a Palermo e che vorranno assistere alla gara potranno farlo, essendo in possesso della Fidelity Card, acquistando i biglietti esclusivamente per il settore ospite.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Cosenza-Palermo” in programma il 13 aprile 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo Football Club”;– impiego di un adeguato numero di stewarding;– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.