Cosenza-Palermo, al via la vendita dei biglietti: info, prezzi e dettagli

Sono 1.988 i posti riservati per i tifosi ospiti

Archiviato il successo interno contro il Parma, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare in trasferta il Cosenza, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie B in programma il 12 novembre alle 14:00.

In vista dell'impegno di sabato, il club calabrese ha reso note le informazioni relative all'acquisto dei tagliandi per i tifosi rossoblù e per il settore ospiti. I supporters rosanero occuperanno una parte della Curva Nord “Catena”. In particolare sono 1.988 i posti riservati per gli ospiti e il prezzo è di 14 euro.

"La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 10:00 di oggi, martedì 8 novembre 2022, la prevendita per la gara Cosenza – Palermo, valida per la tredicesima giornata del Campionato Serie BKT 2022/2023, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 14:00 di sabato12 novembre 2022.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

1) Stampa del titolo cartaceo

2) Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

Da martedì 8 novembre a venerdì 11 novembre 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Curva Nord “Catena”)

Sabato 12 novembre 10:00 – 14:45 (Curva Nord “Catena” – Curva Sud “Bergamini”)

STORE Via Arabia

Da martedì 8 novembre a venerdì 11 novembre 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Sabato 12 novembre 10:00 – 14:00

PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 14,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 14,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 22,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 32,00 – RIDOTTO EURO 26,00

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 50,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 1,00 (in tutti i settori)".