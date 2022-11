Cosenza-Palermo 1-1: lampo rosa firmato Brunori, Florenzi risponde nel recupero

Ripartenza fulminea e quasi letale dei rosa, Di Mariano sprinta sul binario mancino e crossa teso, il Cosenza rischia l'autorete e sventa in corner la minaccia. Corini fiuta il rischio espulsione e richiama Devetak in panchina al minuto ventinove: dentro Roberto Crivello. Palermo che talvolta si allunga, perdendo le giuste distanze tra i reparti ed esponendosi oltremodo alle ripartenze calabresi. Quando si propone in avanti, la squadra rosa trova bene l'ampiezza con Di Mariano e Valente. Crivello prova la battuta al volo dal limite, ma il destro non è il suo piede forte e la sfera si perde altissima sopra la traversa. Cosenza pericolosissimo, Merola e D'Urso combinano bene a destra, Rispoli batte di prima sul cross a rimorchio, Mateju si immola ed evita guai a Pigliacelli. Brunori, spalle alla porta, lavora bene la sfera, si gira e calcia prontamente ma la sua conclusione è centrale. Capolavoro Palermo un minuto dopo: Gomes verticalizza per Di Mariano, splendida sponda dentro per il taglio ferale di Brunori che firma il vantaggio con una zampata volante. Neanche il tempo di gioire che il Palermo si fa sorprendere nel recupero: Rispoli spinge a destra e crossa sul secondo palo, Florenzi è totalmente libero di coordinarsi e girare al volo, gonfiando la rete difesa da Pigliacelli. La prima frazione si chiude in parità.