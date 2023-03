Corvino: “Palermo, qualità alzata con Verre-Tutino. Corini? Con lui Serie A sfiorata”

"L'attuale Serie B oltre che equilibrata è anche competitiva. Le squadre blasonate come Brescia, Benevento e Spal si ritrovano a lottare per la salvezza, non in linea con le loro attitudini. Ci sono tante squadre competitive che hanno alzato il livello del campionato. Il Palermo può aspirare a lottare fino all'ultimo per un posto in Serie A. Brunori lo valuto come attaccante che sa fare gol e li ha fatti sia in Lega Pro sia in Serie B, per cui non vedo perché non li possa fare anche in A.