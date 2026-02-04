Corriere Dello Sport: “Palermo, Johnsen per osare”

Il mercato invernale del Palermo si è chiuso all'insegna della duttilità, consegnando a Pippo Inzaghi tre pedine — Johnsen, Rui Modesto e Magnani — capaci di ricoprire più ruoli e di offrire soluzioni tattiche differenti sia nel consolidato 3-4-2-1 che in un eventuale 3-5-2. Secondo il Corriere dello Sport, l'assenza per squalifica di Palumbo contro l'Empoli apre praterie per l'esordio immediato di Dennis Johnsen. Sebbene le gerarchie e gli equilibri dello spogliatoio suggeriscano cautela (con Vasic e Gyasi in pole per la conoscenza dei meccanismi), il talento norvegese ha l'imprevedibilità necessaria per scendere in campo già sabato, verosimilmente a gara in corso.