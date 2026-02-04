Il mercato invernale del Palermo si è chiuso all'insegna della duttilità, consegnando a Pippo Inzaghi tre pedine — Johnsen, Rui Modesto e Magnani — capaci di ricoprire più ruoli e di offrire soluzioni tattiche differenti sia nel consolidato 3-4-2-1 che in un eventuale 3-5-2. Secondo il Corriere dello Sport, l'assenza per squalifica di Palumbo contro l'Empoli apre praterie per l'esordio immediato di Dennis Johnsen. Sebbene le gerarchie e gli equilibri dello spogliatoio suggeriscano cautela (con Vasic e Gyasi in pole per la conoscenza dei meccanismi), il talento norvegese ha l'imprevedibilità necessaria per scendere in campo già sabato, verosimilmente a gara in corso.
Corriere Dello Sport: “Palermo, Johnsen per osare”
Il vero valore aggiunto di Johnsen risiede nella sua versatilità: può agire da trequartista puro, esterno d'attacco o mezzala offensiva, diventando il jolly perfetto per i cambi di modulo in corsa. Un tratto che lo accomuna a Rui Modesto; l'ex Udinese, pur dovendo smaltire un problema muscolare, è stato ingaggiato come elemento di completamento capace di agire su entrambe le corsie, fungendo da alter ego di Pierozzi a destra o da alternativa ad Augello a sinistra.
Anche il ritorno di Giangiacomo Magnani segue questa logica di flessibilità. Il difensore, in fase di recupero, non è solo il candidato naturale al ruolo di braccetto destro (attualmente ben interpretato da Peda), ma rappresenta un'alternativa di lusso a Bani come perno centrale o a Ceccaroni sul centrosinistra. Questa capacità di adattamento dei nuovi innesti permette a Inzaghi di disporre di un organico più profondo e meno prevedibile per gli avversari.
La sessione di riparazione sembra dunque aver centrato l'obiettivo: non stravolgere il gruppo, ma inserire risorse mirate che alzino il livello qualitativo e permettano al tecnico di modulare la squadra in base alle diverse fasi del match. Con Johnsen pronto al debutto e gli altri due in fase di inserimento, il Palermo si presenta alla sfida contro l'ex Dionisi con un arsenale tattico decisamente più fornito.
