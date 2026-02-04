Palermo, Giornale Di Sicilia: “I tifosi stavolta ci tengono di più. E in casa si può arrivare a sei di fila”

C’è pure la porta chiusa nell’ultimo filotto interno, si punta al record

Mediagol ⚽️ 4 febbraio - 08:17

Il confronto tra il presente di Inzaghi e il passato di Dionisi al Barbera offre numeri inequivocabili sulla crescita del Palermo. Secondo il Giornale di Sicilia, ai rosanero di oggi manca una sola vittoria casalinga per eguagliare il bottino complessivo ottenuto da Dionisi nell'intera scorsa stagione: 7 successi in 11 gare per l'attuale gestione contro gli 8 totali della precedente. Con altre otto partite interne ancora da disputare, il Palermo di Inzaghi ha la concreta possibilità di trasformare lo stadio in un vero e proprio "schiacciassassi".

Il ritorno di Alessio Dionisi sabato, stavolta alla guida dell'Empoli, avviene in un clima di grande attesa ma con presupposti gelidi. L'ex tecnico non è mai riuscito a far breccia nel cuore della tifoseria, lasciando viale del Fante nove mesi fa tra i fischi e una contestazione feroce dopo il pareggio con la Carrarese e l'eliminazione ai play-off. I ricordi dei tifosi sono legati a vantaggi dilapidati (come contro la Cremonese) e a un rapporto diventato burrascoso già dopo pochi mesi dal suo insediamento, culminato in striscioni irriverenti e standing ovation polemiche.

A rendere ancora più marcata la differenza con il passato è il rendimento difensivo: il Palermo arriva alla sfida di sabato forte di cinque vittorie consecutive al Barbera senza subire reti. Si tratta di un cammino quasi da record, che insegue il primato storico della stagione 1974/75 (quando i successi interni con "clean sheet" furono sei). Con oltre 22.000 spettatori già assicurati, il pubblico rosanero è pronto a spingere la squadra di Inzaghi verso l'ennesimo traguardo, cercando di infliggere un altro "dispiacere" a un ex mai amato.