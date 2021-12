Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 dicembre: 2.131 nuovi casi, 8 le vittime

I dati da coronavirus aggiornati ad oggi venerdì 24 dicembre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

Sono 2.131 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Sicilia, 8 i decessi nell'Isola. Si tratta del numero più alto di contagi registrato dall'inizio della pandemia. Nonostante l'elevato numero di positività, dovute all'avanzare della variante Omicron, negli ospedali la situazione non è per nulla critica. Nelle aree non gravi ci sono 664 ricoverati, con 20 casi in più rispetto a ieri, mentre sono 73, 3 casi in meno rispetto a ieri. I guariti sono 593 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.404. Gli attuali positivi sono invece 25.165 con un aumento di 1.530 casi.