Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 dicembre: 1.423 nuovi casi, boom ricoveri

I dati da coronavirus aggiornati ad oggi martedì 21 dicembre, relativi alla situazione epidemiologica in Sicilia

Sono 1.423 i nuovi positivi accertati in Sicilia in 24 ore, con il tasso di positività che sale al 4,5%. Questi numeri che emergono attraverso il Bollettino Covid-19 diramato quest'oggi - martedì 21 dicembre - dal Ministero della Salute. Sul fronte ospedalieri, i ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 605 (ieri 528) mentre in terapia intensiva ci sono 67 letti occupati (ieri 63) con quattro nuovi ingressi. Complessivamente quindi i ricoverati sono 605 (ieri 591). Gli attuali positivi sono quindi 21.934 (+866). Nel report sono indicati 548 guariti e 9 nuove vittime.