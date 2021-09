Coronavirus Sicilia, bollettino 6 settembre: 943 nuovi casi, +6 in terapia intensiva

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a lunedì 6 settembre 2021

Processati 12.804 tamponi con il tasso di positività che risale al 7,4%. Questo è quanto si evince dal bollettino Covid aggiornato a lunedì 6 settembre e diramato dal ministero della Salute. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 120, con sei nuovi ingressi. Dai dati divulgati, si registrano altri dieci morti e 444 tra guariti e dimessi. Delle 10vittime comunicate oggi la Regione fa sapere che due decessi si riferiscono al 5 settembre, 5 al 4 settembre e 3 al 3 settembre. I ricoveri nelle aree Covid sono 855 (+10 rispetto al giorno precedente quando erano 845). In terapia intensiva al momento si trovano 120 pazienti, con sei nuovi ingressi). Il numero degli attuali positivi sale a 28.951 (+489) mentre si attesta a 27.976 quello dei soggetti in isolamento domiciliare.