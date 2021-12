Coronavirus Sicilia, bollettino 10 dicembre 2021: 1.037 nuovi casi, 8 i decessi

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia, con il bollettino aggiornato a martedì 14 dicembre 2021

Il report odierno del ministero della Salute certifica il rialzo dei casi e la Sicilia segue il trend nazionale tornando sui 1.037 nuovi contagi e la positività è del 3%. In diminuzione rispetto a ieri, con un netto incremento dei test esitati. I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari degli ospedali sono 474 (in aumento rispetto ai giorni scorsi), altri 48 pazienti sono in terapia intensiva (ieri 44). Le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.295