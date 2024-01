Corini: “Voglio rivedere l’incazzatura post Cittadella. Il percorso di Coulibaly…”

I rosanero si preparano per la prima sfida ufficiale tra le mura amiche del "Renzo Barbera" in questo anno solare 2024. Reduce da un doloroso ko in quel di Cittadella, il Palermo dovrà affrontare un Modena affamato di punti proprio come i siciliani per continuare a cavalcare il sogno playoff. Queste le dichiarazioni di mister Eugenio Corini alla vigilia del match in programma questo sabato alle 16.15:

"Non mi sentirete mai parlare di errori individuali. Nell'ultimo periodo non abbiamo dati importani difensivamente. E' migliorata l'efficacia in fase offensiva ma dentro la partita con il Cittadella c'è quel pezzo che manca e che non riusciamo a colmare. Dobbiamo definirci meglio, spingere di più. E' stata una settimana in cui sono stato arrabbiato, non possiamo essere una squadra che si accontenta di buone prestazioni. Dobbiamo fare risultati, dobbiamo migliorare nella partecipazione complessiva alla fase di non possesso. Un margine di rischio se vuoi vincere lo devi assumere ma non deve essere così elevato da far segnare le squadre avversarie due/tre gol a partita. Lund? E' un giocatore che gioca da marzo in maniera ininterrotta. E' un giocatore che ci dà tanto, ha avuto una partita non positiva con il Cittadella. Aurelio dà il meglio di sé in fase offensiva, stiamo lavorando sulla fase difensiva. Il ragazzo sta molto meglio, sono entrambi in competizione. E' un ruolo a cui chiedo tanto, spesso è un cambio che faccio a partita in corso. Lund ci dà tanto, Aurelio quando ho bisogno c'è. Dentro la settimana dobbiamo gestire i carichi di lavoro su Lund perché è un giocatore che non si è praticamente mai fermato".